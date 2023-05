VR-​Bank Ostalb zahlt zwei Prozent Dividende

Gute Nachrichten für die Mitglieder und Kunden der VR-​Bank Ostalb: Das genossenschaftliche Kreditinstitut hat sich 2022 gut am Markt behauptet. Bei einer Bilanzsumme von rund 2 Milliarden Euro stand am Schluss ein operatives Ergebnis von 16,3 Millionen und einen Jahresüberschuss von 2,5 Millionen Euro.

Dienstag, 16. Mai 2023

Bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Vertreterversammlung in Aalen zeigten sich Vorstandsvorsitzender Kurt Abele, seine beiden Vorstandskollegen Ralf Baumbusch und Olaf Hepfer sowie Aufsichtsratsvorsitzender Roland Wendel sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr, das von einem spannenden Umfeld geprägt gewesen sei. Man sei um einen „Ticken“ besser als im Vorjahr.Das betreute Kundenvolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozent auf 4,995 Milliarden Euro. Bedingt durch eine rege Nachfrage nach Baufinanzierungen im ersten Halbjahr sei das Kreditgeschäft um 6,7 Prozent auf 1,892 Milliarden Euro gewachsen, so Abele. Aufgrund des Zinsanstieges und der gestiegenen Baupreise habe sich das Baufinanzierungsgeschäft im zweiten Halbjahr 2022 jedoch halbiert. Auch im laufenden Jahr sei bis jetzt keine Besserung in Sicht.

