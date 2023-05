100 Jahre Turn– und Gesangverein Horn: Bauernhof-​Maschinenhalle als Festsaal

Foto: Tim Hirschmiller

Es muss nicht immer eine klassische Gemeindehalle oder ein Festzelt sein, um einen 100. Vereinsgeburtstag gebührend zu feiern. Der Turn– und Gesangverein Horn verlegte den Festakt mit Ehrungen in ein ganz besonderes Ambiente.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Gerold Bauer

Mit geladenen Gästen, Freunden und Mitgliedern des Vereins feierte der Turn– und Gesangverein Horn (TGV) am Wochenende sein 100-​jähriges Bestehen in der neu erbauten Maschinenhalle der Familie Schneider, direkt am Ort. Geschmückt in den Vereinsfarben und ausgestattet mit einem Bühnenaufbau, moderner Veranstaltungstechnik, Party– und Bewirtungsbereich, entstand ein ganz besonderes Ambiente — aus als würdigen Rahmen, um verdiente Mitglieder zu ehren.





