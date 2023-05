Abschlussprüfungen: 43 Prüflinge an der Gemeinschaftsschule Waldstetten

Foto: gmsw

Am Montag starteten auch an der Gemeinschaftsschule Waldstetten die Abschlussprüfungen. Den Schülerinnen und Schülern stehen nach ihrem Abschluss zahlreiche verschiedene Wege offen.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Sarah Fleischer

23 Sekunden Lesedauer



Den Auftakt der beiden Prüfungswochen machte das Fach Deutsch.





Mehr zu den Abschlussprüfungen lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



Wie im ganzen Land haben auch die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Waldstetten am Montag mit ihren schriftlichen Abschlussprüfungen begonnen. Die Jugendlichen streben ihre Realschul– und Hauptschulabschlüsse an und nutzen die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten der Gemeinschaftsschule. Viele Absolventen gehen danach in eine duale Ausbildung, berufliche Schulen oder die gymnasiale Oberstufe über.

