Campus Talk am Schulzentrum Strümpfelbach: Künstliche Intelligenz

Foto: fleisa

Was bedeutet Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Chancen eröffnet sie, und welche Risiken bringt sie mit sich? Antworten auf diese Fragen gab Dr. Wolfgang Maier vom IBM R & D Böblingen am Dienstagabend beim ersten Campus Talk im Schulzentrum Strümpfelbach.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Sarah Fleischer

Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Lehrpersonal lauschten im fast voll besetzten Emil-​Molt-​Saal Dr. Wolfgang Maiers Worten und stellten neugierige bis kritische Fragen. Sowohl Maier als auch Moderatorin Barbara Streit gingen das Thema leicht verständlich und mit Humor aufgelockert an.





