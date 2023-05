Heute neu: LOKAL, das Wochenblatt der Rems-​Zeitung

Foto: fg

Rechtzeitig zum Feiertag Christi Himmelfahrt liefert das Gmünder Wochenblatt viele Ausflugstipps – etwa nach Kaisersbach, dem Schauort der aktuellen Ausgabe. Zum sogenannten Vatertag locken zudem viele Feste, so zum Beispiel das Pfersbacher Frühlingsfest, das Backofenfest in Ruppertshofen oder das Vatertags-​Gartenfest des Musikvereins Bettringen. Überdies gibt es eine umfangreiche Vorschau auf das interkulturelle Straßenfest am 19. und 20. Mai in Heubach.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Franz Graser

48 Sekunden Lesedauer



Das WochenBlatt der Rems-​Zeitung ist die kostenlose Wochenzeitung für Schwäbisch Gmünd und Umgebung. Es ist online unter gmuen​der​woche​.de verfügbar und wird in einer Auflage von mehr als 58.000 Exemplaren in Schwäbisch Gmünd, Alfdorf, Bartholomä, Böbingen, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlingen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, Mutlangen, Ober– und Untergröningen, Pfahlbronn, Ruppertshofen, Schechingen, Spraitbach, Täferrot, Waldhausen und Waldstetten in alle erreichbaren Haushalte verteilt; es liegt außerdem an vielen Kiosken und an anderen Stellen aus.