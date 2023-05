Ortsdurchfahrt Hussenhofen: Straße offiziell wieder offen

Am Mittwochmorgen erfolgte die offizielle Freigabe der Ortsdurchfahrt Hussenhofen. Über ein Jahr war die Straße gesperrt, nun ist sie fertig. Warum die Arbeiten länger dauerten als gedacht.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Jetzt, nach insgesamt fast eineinhalb Jahren Bauzeit, ist die Ortsdurchfahrt wieder offiziell befahrbar. Insgesamt habe man 1,2 Kilometer Straße saniert, weiß Oberbürgermeister Richard Arnold, der zur Freigabe anwesend war.

Die Planungen zur Sanierung hatten schon 2018 begonnen — mussten aber immer wieder verschoben werden.





„Gut Ding will Weile haben“, kommentierte Stadtrat Thomas Kaiser die Verkehrsfreigabe der Ortsdurchfahrt Hussenhofen. Immerhin war die Straße seit Oktober 2021 in Arbeit und teilweise voll gesperrt, um den Belag zu sanieren, neue Markierungen anzubringen und die Bushaltestellen barrierefrei umzubauen.

