TV Lindach: Trainer Firat Koc hört auf

Firat Koc wird sein Engagement als Cheftrainer beim Fußball-​B-​Ligisten TV Lindach nach dieser Saison beenden.

Mittwoch, 17. Mai 2023

Alex Vogt

Koc war bereits seit 2020 als Co-​Spielertrainer beim TV Lindach aktiv, bevor er zur Rückrunde der Saison 2021/​22 den Trainerposten übernahm. Nun möchte er aus persönlichen Gründen zur nächsten Runde sein Amt niederlegen. „In der kommenden Saison kann ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr garantieren, den Job als Trainer so ausüben zu können, wie ich mir das vorstelle. Ich werde eine Pause einlegen und möchte danach als Trainer weiterarbeiten. Ich bedanke mich beim Verein und der Mannschaft für die tolle Zeit in meiner ersten Position als aktiver Cheftrainer“, so Firat Koc.Koc hatte der Mannschaft nach dem Abstieg aus der Kreisliga A neue Impulse gegeben und sie zu einem vorderen Tabellenplatz in der B-​Liga geführt. Aktuell rangieren die Lindacher in der Kreisliga B, Staffel I, mit einem Spiel weniger als die Spitzenteams auf den ersten drei Plätzen auf Rang sechs.Der Lindacher Teammanager Patrick Schiman bedankt sich für das Engagement von Koc: „Wir verlieren einen sehr engagierten und ehrgeizigen Trainer, der großen Einsatz für den TV Lindach gezeigt hat. Nun werden wir natürlich schnellstmöglich versuchen, einen adäquaten Ersatz zu finden.“

