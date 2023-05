Wer bezahlt den TSB-​Sportplatz?

Der Ortschaftsrat Rehnenhof-​Wetzgau hat bereits zugestimmt, jetzt ist der Bau– und Umweltausschuss der Stadt gefragt. Am Mittwoch, 17. Mai, berät er über den Bebauungsplan für das neue TSB-​Sportgelände im Laichle in Großdeinbach. Unklar ist nur, wer dort was bezahlt. Der Verein geht davon aus, dass die Stadt den neuen Platz bezahlt, die Stadt sieht den Verein in der Pflicht.

Im Ortschaftsrat Rehnenhof/​Wetzgau fand das Projekt zumindest baulich jede Menge Zustimmung. Lediglich eine Gegenstimme gab es für den Bebauungsplan, der zwei Sportfelder, eine Skateanlage und ein Mehrzweckspielfeld, beispielsweise für Beach-​Volleyball, vorsieht. Dazu kommen noch ein Vereinsgebäude für den TSB Gmünd. 300 Stellplätze werden zudem notwendig sein.





Wie Verein und Stadt die Situation einschätzen, ist am Mittwoch in der Rems-​Zeitung zu lesen.



