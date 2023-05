Blaulichttag im Rettungszentrum Abtsgmünd

Noch nichts vor am Vatertag? Wie wäre es mit einem Besuch im Abtsgmünder Rettungszentrum. Dort ist Blaulichttag der Feuerwehr, Polizei und DRK. Bis 17 Uhr bekommen kleine und große Besucher auf dem weitläufigen Areal im Gewerbebiet „Osteren“ direkt an der B19 Einblicke in die Arbeit der Retter.

Wer sich auf Erkundungstour durch das Rettungszentrum begibt, bekommt dabei aber nicht nur jede Menge Einsatzfahrzeuge zu sehen und erfährt spannende Details zur Arbeit der drei Organisationen. An zahlreichen Stationen warten spannende Mitmachaktionen, bei denen sich zeigt, wer selbst das Zeug zum Retter hat. So gilt es etwa, seine Geschicklichkeit an der Reaktionswand der Polizei unter Beweis zu stellen und bei der Feuerwehr darf selbst einmal gelöscht werden. Wer alle Stationen erfolgreich meistert, hat die Chance auf tolle Preise beim Gewinnspiel.

