Gmünds Partnerstadt Faenza ertrinkt im Regen

Die Überschwemmungen in Faenza haben das Zentrum erreicht. Menschen flüchten auf die Dächer und warten auf Hilfe. Schwäbisch Gmünd will seiner Partnerstadt unter anderem mit einem Benefizkonzert helfen.

Donnerstag, 18. Mai 2023

Jürgen Widmer

Menschen flüchten auf Dächer und laut der Nachrichtenagentur dpa kam es in mehreren Teilen der Stadt Faenza zu Stromausfällen. Auch bei den Telefonverbindungen gab es Probleme.





Spendenkonto: Verein Städtepartnerschaft Schwäbisch Gmünd. IBAN: DE98 6149 0150 1124 1520 08, Zahlungszweck: „Fluthilfe Faenza 2023 – Racolta“.





Eine genauere Schilderung der Lage in Faenza lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Die Bilder und die Nachrichten aus Schwäbisch Gmünds italienischer Partnerstadt Faenza sind dramatisch. Das Hochwasser hat die historische Innenstadt erreicht. Die beiden Flüsse Marzeno und Lamone am Ostrand der Stadt traten über die Ufer. Mehr als 400 Häuser standen unter Wasser und mehr als 100 Personen wurden aus den besonders betroffenen Stadtteilen evakuiert. Zu Schäden an den Straßen und Gebäuden kommen nun auch landwirtschaftliche Produktionsverluste.Die Bigband der Städtischen Musikschule lädt im Rahmen der Hilfsaktion „Hilfe für Faenza“ am Samstag, 27. Mai, 19 Uhr, alle Bürgerinnen und Bürger zum Benefizkonzert in den Festsaal des Kulturzentrums Prediger ein.

