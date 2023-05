Pfersbach feiert grandioses Frühlingsfest

Foto: privat

Ein abwechslungsreiches Musikprogramm und eine reichhaltige Speisekarte lockten viele Gäste am Donnerstag aus Nah und Fern nach Pfersbach ins große Festzelt. Das Beste: Das Fest geht über das ganze Wochenende.

Donnerstag, 18. Mai 2023

Thorsten Vaas

50 Sekunden Lesedauer



Bei angenehmen Temperaturen und viel Sonnenschein herrschte den ganzen Tag reges Treiben. Die Musikvereine aus Durlangen, Mutlangen und Dalkingen sorgten mit guter Unterhaltungsmusik für eine tolle Stimmung im Festzelt.Am Freitagabend, 19. Mai, geht das Frühlingsfest mit den Bands „Urban Brass“ und „Fäaschtbänkler“ weiter. Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Am Samstag tritt das „Hofbräu Regiment“ auf. Schlager, Pop und die aktuelle Partyhits sind im Programm zu Das Hofbräu-​Regiment ist mittlerweile Kult im Grandlzelt (Cannstatter Wasen). Einlass ist um 18, Beginn um 20 Uhr. Karten gibt es soweit verfügbar an der Abendkasse für 14 Euro. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit „Blasmusik pur“. Zum Frühschoppen spielt der Musikverein Börtlingen. Danach sind der Musikverein Hohberg und der Musikverein aus Bühlerzell dran. Zudem findet um 14 Uhr erstmals einen Sternmarsch in Pfersbach statt. Aus drei Himmelsrichtungen treffen sich musizierend Musikvereine aus der Umgebung vor der Pfersbacher Kapelle. Ein weiteres Highlight ist die XXL-​Hüpfburg, die neben dem Festzelt aufgebaut wird.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



268 Aufrufe

202 Wörter

40 Minuten Online



Beitrag teilen