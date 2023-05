Pokalfinale: SG Bettringen II verliert mit 0:2

Fotos: Zimmermann

Im Pokalfinale des Fußballbezirks Ostwürttemberg hat sich der favorisierte Bezirksligist durchgesetzt. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II besiegten in Ebnat die SG Bettringen II aus der Kreisliga A, Staffel I, mit 2:0 (0:0).

Donnerstag, 18. Mai 2023

Alex Vogt

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II haben verdientermaßen den Bezirkspokal der Saison 2022/​23 gewonnen. Dennoch war im Finale in Ebnat stellenweise kein Klassenunterschied zu erkennen und hat sich der A-​Ligist aus Bettringen, für den allein die Teilnahme an diesem Endspiel schon einen Riesenerfolg darstellt, gut verkauft.Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielten Jochen Knaus und Simon Michel in der 51. und 61. Minute die beiden Tore für die Sportfreunde Dorfmerkingen II.

