Boule-​Auftakt in der Südstadt Gmünd

Seit Samstag, 13. Mai, fliegen die Boule-​Kugeln wieder durch die Luft der Südstadt. Mit einem Auftaktfest auf dem Hindenburgplatz wurde die neue Boulesaison gestartet.

Insgesamt zwölf Boulespielerinnen und Boulespieler bestritten einige Partien bei wechselhaften Wetterbedingungen. Zur Stärkung gab es Kaffee, Kuchen oder kühle Getränke nach erfolgreicher Boulepartie. Der Südstadt-​Treff bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern, besonders aber bei Matthias und Hanspeter Weiss. Alle Interessierten sind herzlich zum regelmäßigen Boule spielen am Freitagabend eingeladen. Das gemeinsame Boule spielen findet 14-​tägig statt. Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am Freitag, 26. Mai, um 17 Uhr auf dem Hindenburgplatz in der Südstadt.

