Fremde Kulturen entdecken in Heubach

Foto: Ellen Schmauss Photography

Um fremde Kulturen geht es am Abend und am Samstag beim interkulturellen Straßenfest anlässlich des 50-​jährigen Bestehens des Ostalbkreises. Seit 2008 hat Heubach mit Anderamboukane in Mali eine afrikanische Partnergemeinde. Das Afrikafest, das aus dieser Städtefreundschaft entstanden ist, wird heuer in das interkulturelle Straßenfest integriert.

Freitag, 19. Mai 2023

Franz Graser

1 Minute 0 Sekunden Lesedauer







Musikalisch traditionell fällt parallel dazu der Auftakt des Straßenfestes auf der Bühne auf dem Heubacher Marktplatz aus: Der Musikverein Lautern spielt von 18.30 bis 20 Uhr und begeistert die Gäste mit Melodien von Pop bis Polka, von Marsch bis Musical.





Um 20 Uhr wird Landrat Dr. Joachim Bläse dann mit dem Fassanstich das Straßenfest offiziell eröffnen. Danach findet auf dem Marktplatz die Versteigerung der Ostalb-​Herzen statt, die Künstlerinnen und Künstler aus Anlass des Ostalbkreis-​Jubiläums geschaffen haben.





Danach startet auf fünf Heubacher Bühnen das musikalische Abendprogramm. Hier finden sich zahlreiche afrikanische Künstler, so zum Beispiel der Gitarrist Henri Dikongué. Auch am Samstag präsentieren sich afrikanische Bands in der Stadt, darunter Baobab aus dem Senegal oder Pamuzinda aus Simbabwe.





Einen Überblick über die zahlreichen Acts und Veranstaltungen sowie das begleitende Kinderprogramm finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung.



Am Freitagabend findet aus diesem Anlass ab 17.45 Uhr die Afrikakonferenz in der Stadthalle Heubach statt. Bei diesem zweiten entwicklungspolitischen Empfang geht es um die Themen Nachhaltigkeit und Entwicklungszusammenarbeit nach dem Motto „Global denken, lokal handeln“. Landrat Dr. Joachim Bläse empfängt hier Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen aus dem Senegal und aus dem Ostalbkreis.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



367 Aufrufe

241 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen