HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf: Tobias Papsch übernimmt Traineramt

Foto: HSG

Der Handball-​Verbandsligist HSG Winzingen/​Wißgoldingen/​Donzdorf um Matthias Rienhardt (Bildmitte), stellt sich auf der Trainerposition neu auf. Tobias Papsch (auf dem Bild links) tritt die Nachfolge von Marc Neher und Florian Bühler an. Mit Linksaußen Dominik Burkhardt (auf dem Bild rechts) vom VfL Kirchheim steht zudem ein Neuzugang fest.

Freitag, 19. Mai 2023

Alex Vogt

Der neue HSG-​Trainer Tobias Papsch kommt aus Oberwälden, einem kleinen Ort neben Wangen bei Göppingen. In den vergangenen sechs Jahren stand der 35-​jährige zweifache Familienvater beim TV Jahn Göppingen an der Seitenlinie und trug seinen Teil dazu bei, dass sich der TV Jahn zum gestandenen Landesligisten entwickelte.

Am Spielstil seiner neuen Mannschaft will Papsch in erster Linie gar nicht allzu viel ändern: „Viele Dinge haben sehr gut funktioniert, das zeigen ja auch die Ergebnisse, die Marc Neher und Florian Bühler mit dem Team erzielt haben. Wir werden von einigen Inhalten profitieren und diese in gewohnter Weise fortsetzen“, lobt Papsch die Arbeit seiner Vorgänger.

Als externer Neuzugang wurde Dominik Burkhardt verpflichtet. Der Linksaußen kommt vom VfL Kirchheim und bringt Verbandsligaerfahrung mit.



