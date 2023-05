Fußball: Der Normannia fehlt nur noch ein Punkt zur Aufstiegsrelegation

Im WWG-​Sportpark bezwingen die Gmünder den Tabellenzehnten TSV Ilshofen mit 2:0 (0:0). Weil Verfolger Schwäbisch Hall mit 1:2 in Hofherrnweiler verliert, bauen die Gmünder ihren Vorsprung in der Verbandsligatabelle auf neun Zähler aus.

Samstag, 20. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Dem 1. FC Normannia Gmünd ist die Vizemeisterschaft in der Verbandsliga kaum mehr zu nehmen. Drei Spieltage vor Saisonende hat die Mannschaft von Trainer Zlatko Blaskic wieder neun Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus Schwäbisch Hall sowie eine um 23 Treffer bessere Tordifferenz. Rein rechnerisch fehlt den Normannen nach dem 2:0 gegen Ilshofen also nur noch ein winziges Pünktchen, um Platz zwei sicher zu haben. Platz eins und die Meisterschaft eingetütet hat am Samstag der TSV Essingen mit dem 3:0-Sieg in Geislingen.

„Es ist wie vor zwei Wochen. Jeder klopft uns auf die Schultern, aber wir sind noch nicht durch. Wir werden aber alles daran setzen, die Vizemeisterschaft einzutüten“, sagte der Normannen-​Coach nach dem Schlusspfiff. Die erste Gelegenheit bietet sich hierzu kommenden Samstag beim FV Biberach.

Vor lediglich 190 Zuschauern kam seine Elf nach 90 Minuten zu einem mühevollen, aber verdienten Dreier gegen einen TSV Ilshofen, der nun im Schwerzer die erste Auswärtsniederlage in diesem Jahr einstecken musste. Nach torlosen ersten 45 Minuten machten Marvin Gnaase (63.) und Alexander Aschauer (87, Foulelfmeter an Tim Grupp) Gmünds Tore. Grupp verletzte sich beim Foul am Strafraumeck an der Schulter und wurde gegen Daniel Stölzel ausgewechselt.

Warum sich die Gmünder gegen Ilshofen lange schwertaten und was die Trainer nach der Partie sagten, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.

