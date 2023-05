In der Liebe braucht es Timing

DasKulturbüro beschließt die Musiktheater-​Spielzeit 22/​23 mit einer großen Oper: Das Theater Pforzheim spielte Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“ in einem minimalistischen Bühnenbild, mit einer ausdrucksstarken Tatjana und einem hinzugefügten Erzähler.

Samstag, 20. Mai 2023

Jürgen Widmer

Der Reihe nach: Zwei ganz und gar gegensätzliche Schwestern — Olga und Tatjana — leben mit Mutter und Kindermädchen auf einem einsamen Landgut. Bei einem Besuch bringt Olgas Verlobter Lenski seinen Freund, den Dandy Eugen Onegin mit. Die schwärmerische, belesene und schüchterne Tatjana verliebt sich auf den ersten Blick in ihn.





Wie diese Liebesgeschichte weitergeht und wie sich das Ensemble des Theaters Pforzheim schlug, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



. Es kommt eben doch auf das richtige Timing an in der Liebe. Erst will er nicht, dann will sie nicht und glücklich ist am Ende keiner. So gezeigt in Peter Tschaikowskys Oper „Eugen Onegin“, die auf dem gleichnamigen Buch von Alexander Puschkin basiert und am Dienstag im Stadtgarten aufgeführt wurde.

