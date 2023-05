Mehr Bäume fürs Bettringer Freibad

Foto: privat

Der Förderverein Freibad hat in den vergangenen Wochen und Monaten das Freibad für die kommende Saison auf Vordermann gebracht. Für mehr Schatten gibt’s fünf neue Bäume.

Samstag, 20. Mai 2023

Thorsten Vaas

Während der sieben Arbeitseinsätze wurde Unkraut gezupft, Laub entfernt, der Rasen gemäht und eine Blumenwiese gesät. Zudem pflanzten die Mitglieder fünf neue Bäume, damit für die Freibadgäste künftig mehr Schattenplätze zur Verfügung stehen. Im Kinderbereich wurde der Spielplatz wieder mit Sand aufgefüllt, das mittlerweile in die Jahre gekommene Holzpiratenschiff wurde zum Teil ersetzt und erstrahlt nun in neuem Glanz. Außerdem wurde ein lang gehegter Wunsch vieler Freibadgäste erfüllt und eine Umkleidekabine in der Nähe des Beachvolleybalfeldes montiert. Der Badesaison 2023 steht in Bettringen somit nichts mehr im Wege. Neben dem normalen Badebetrieb gibt es zum Ende der Pfingstferien am Sonntag, 11. Juni, ein Familienfest, die traditionelle Beach-​Party findet in diesem Jahr am Freitag, 14. Juli, statt.

