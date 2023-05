Extremismus: Graue Wölfe in Gmünd

Man nennt sie die Grauen Wölfe. Sie pflegen einen Führerkult um den Gründer der türkisch-​ultranationalistischen Partei MHP und organisieren sich in Vereinen. Der Verfassungsschutz Baden-​Württemberg beobachtet sie. Auch in Schwäbisch Gmünd gibt es eine solche Vereinigung. Deren Mitglieder geben sich moderat, engagieren sich in der Stadt und in der Jugendarbeit. Der Umgang mit ihnen zeigt, wie kontrovers Integration sein kann.

Der Türkisch-​Islamische Kulturverein aus Schwäbisch Gmünd gibt sich bürgerlich. Jugendarbeit ist ihm wichtig, die Kids sollen in die Graf-​von-​Soden-​Straße kommen, statt auf der Straße rumzulungern. Das Vereinsdomizil will offen sein für jeden, der Jugendraum ein Treffpunkt für junge Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sein. Hier gibt’s einen Fernseher, eine orientalische Sitzecke, die Playstation ist gerade kaputt. Oben Gasthaus und Gebetsraum. In einer Glasvitrine Pokale, die man über die Jahre bei Fußballturnieren eingeheimst hat. Oberbürgermeister Richard Arnold war zu Besuch, die Verwaltung hat einst bei der Realisierung des Jugendraums geholfen. Erinnerungsfotos diverser Ereignisse stellen die Mitglieder ins Internet. Auf manchen darauf sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene zu sehen, einige von ihnen zeigen den Wolfsgruß. Es ist das Symbol der Grauen Wölfe. Beim Tag der Kulturen im vergangenen Jahr sorgt ihre Anwesenheit für einen Eklat.Graue Wölfe – so werden die rund 11.000 Sympathisanten der türkisch-​rechtsextremistischen „Ülkücü Hareketi“ (übersetzt: „Bewegung der Idealisten“) in Deutschland genannt. Ihre Geste wirkt harmlos, die politische Bedeutung dagegen ist heikel. Anhänger der Bewegung eifern verfassungskritischen Zielen nach. Der Verfassungsschutz beobachtet sie. Auch den Verein aus Gmünd.

