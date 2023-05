Fußball: SG Bettringen landet zweiten Sieg in Folge

Dem Fußball-​Landesligisten SG Bettringen ist nach dem 2:1-Erfolg beim TSV Bernhausen daheim gegen das Schlusslicht 1. FC Heiningen der zweite Dreier nacheinander gelungen. Die Bettringer feierten einen hochverdienten 2:0 (1:0)-Sieg.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Unnötig spannend gemacht haben die Bettringer ihr vorletztes Heimspiel dieser Saison. Über weite Strecken der Partie waren die Hausherren überlegen, verpassten es aber zunächst, nach dem frühen 1:0 weitere Tore nachzulegen, ehe der kurz zuvor eingewechselte Bastian Herr in der 69. Minute zum erlösenden und vorentscheidenden 2:0 traf.





Gleich mit der ersten Torchance ging die SGB in Führung und erwischte damit einen Start nach Maß in dieses Kellerduell. Vier Minuten waren gespielt, da verwertete Tino Reichelt in der Mitte eine Hereingabe von links von Klemens Möldner per Kopfballtreffer zum 1:0.









Anschließend blieben die Bettringer gegen passive Gäste am Drücker und hätten frühzeitig für klare Verhältnisse sorgen können. Doch durch Kenny Spengler (10.), Reichelt (19.), Möldner (21.) und Selim Yücel (30.) ließ man zahlreiche Möglichkeiten liegen. Dies hätte sich fast kurz vor der Pause gerächt, als die SGB-​Defensive für einen Moment unsortiert war und ein Gäste-​Spieler bei einem Schussversuch gefoult wurde. Der gute Schiedsrichter Fabio Grillo zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Florijan Ahmeti trat an und scheiterte am Bettringer Torhüter Emilio Pinto, der mit einem starken Reflex die 1:0-Halbzeitführung festhielt.

