Fußball: Sportfreunde Lorch sind zurück in der Bezirksliga

Nach dem klaren 6:0 (3:0) gegen den Tabellenletzten der Fußball-​Kreisliga A, Staffel I, den TSGV Rechberg, kehren die Sportfreunde direkt in die Bezirksliga zurück. Die Lorcher knacken mit 102 Treffern dabei die 100-​Tore-​Marke.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Was die Verantwortlichen zum sofortigen Wiederaufstieg sagen, lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.



Drei Spieltage vor Saisonende haben die Lorcher Sportfreunde ihr Meisterstück erwartungsgemäß perfekt gemacht. Gegen den seit längerer feststehenden Absteiger aus Rechberg gelang der Mannschaft von Trainer Patrick Krätschmer auf dem Sportgelände im Goldwasen ein auch in der Höhe verdientes 6:0. Zur Pause lagen die Gastgeber, die die Partie dominierten, bereits mit 3:0 vorne.

