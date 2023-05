Handball: TSB Gmünd stürmt die Waiblinger Aufstiegsparty

Archivfoto: Stoppany

Mit seinem gefürchteten Tempospiel verblüffte der TSB Gmünd den VfL Waiblingen und vermasselte den Gastgebern damit am letzten Spieltag der Handball-​Oberliga die Meisterschaft. Der TSB sichert sich durch seinen 32:29 (20:18)-Auswärtscoup den neunten Tabellenplatz.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thomas Ringhofer

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Der letzte Eindruck bleibt bekanntlich im Kopf. Umso mehr genossen die TSBler am Samstagabend das Gefühl eines ganz besonderen, weil völlig unerwarteten Sieges. 600 Zuschauer waren zum letzten Oberliga-​Auftritt des VfL Waiblingen in die Rundsporthalle gepilgert, nachdem die „Tigers“ bereits eine Woche zuvor den direkten Durchmarsch in die 3. Liga perfekt gemacht hatten. Der TSB aber stahl den Hausherren nicht nur die Show, sondern auch den Meisterwimpel – dieser wanderte durch die Gmünder Schützenhilfe zur TGS Pforzheim, die ihre Pflichtaufgabe beim Schlusslicht TuS Steißlingen souverän mit 33:23 meisterte.









Wie der TSB den Waiblingern die Meisterschaft vermasselte, lesen Sie im ausführlichen Bericht von Nico Schoch am Montag in der Rems-​Zeitung.



Eine Konstellation, die Michael Stettner allerdings gar nicht so recht zur Kenntnis nehmen wollte. Der TSB-​Trainer war einfach nur glücklich über eine „bewundernswerte Energieleistung“ seiner Mannen, die auf der Zielgeraden zehn von zwölf möglichen Punkten holten und damit wie erhofft in der oberen Tabellenhälfte landeten: „Wir haben uns nochmal für eine richtig ordentliche Saison belohnt, was so nicht vorherzusehen war.“ Denn ohne die beiden Leistungsträger Andreas Maier und Jan Spindler, der aufgrund einer Rückenprellung von der Tribüne aus mitfieberte, hatte man sich beim vorherigen Klassenprimus eigentlich nur geringe Chancen ausgerechnet. Doch die Gmünder waren keinesfalls gewillt, nur als Statisten bei der großen Aufstiegsparty mitzuwirken.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



224 Aufrufe

250 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen