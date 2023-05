Müllvandalen in der Jakobshöhle

Foto: privat

Unbekannte haben in der Jakobshöhle auf dem Scheuelberg nach einer vermutlich nächtliche Party Müll und Unrat in großer Menge in und vor der Höhle verteilt. Das teilt die Höhlenkundliche ARGE Heubach mit.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thorsten Vaas

Die Jakobshöhle ist geschützt als Biotop nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Darüber hinaus liegt sie im Naturschutzgebiet Scheuelberg und im Flora-​Fauna-​Habitat-​Gebiet Albtrauf Donzdorf-​Heubach. Sie stellt einen empfindlichen und schützenswerten Lebensraum für besondere Tier– und Pflanzenarten dar. Die Art und Menge des Unrates stellen eindeutig eine Beeinträchtigung dieses Lebensraumes dar. Die Mitglieder des Höhlenvereins Heubach werden sich der Entsorgung des Mülls annehmen. Der Verein hat Anzeige gegen Unbekannt gestellt.

