Riesiges Fest beim Musikverein Pfersbach

Fotos: privat

Die Pfersbacher können es noch! Mit drei wunderschönen Festtagen hat Musikverein Pfersbach seinen 60. Geburtstag ausgiebig gefeiert. Am heutigen Sonntag geht es weiter. So geht es weiter.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thorsten Vaas

Am Freitagmorgen hieß es dann: umbauen und das Festzelt für die große „Fäaschtzeltparty“ vorzubereiten. Die Bands „Urban Brass“ und die Band „Fäaschtbänkler“ brachte mit ihren tollen Musik– und Showprogrammen die Besucher im ausverkauften Festzelt zum Kochen. Schon beim ersten Lied der Vorband „Urban Brass“ kam Stimmung auf und die etwa 1600 Besucher tanzten. Die musikalischen Einflüsse waren vielfältig: ob Techno, Ska oder Pop, dann wieder klassischer Oberkrainer-​Sound oder Stadion-​Rock. In so vielen Liedern fanden sich Unterbrüche, plötzliche Stilwechsel. Alles wunderbar überraschend. Und alles Ohrwürmer.

Am Samstagabend marschierte das Hofbräu-​Regiment mit Marschmusik in Uniform und Pickelhaube ins Festzelt ein. Bei Schlager, Pop und die aktuelle Partyhits hielt es viele Besucher nicht mehr auf den Bänken, die Tanzfläche wurde erobert und auf den Schrannen und vor der Bühne wurde getanzt.

Am heutigen Sonntag geht die Party in Pfersbach weiter. Im Festzelt spielen: 11 bis 14.30 Uhr: Musikverein Börtlingen. 15 bis 17 Uhr: Musikverein Hohberg. 17.45 bis 20.30 Uhr: Musikverein Bühlerzell. 14 Uhr: Sternmarsch, danach Gesamtchor und Fahneneinmarsch ins Zelt.





Mehr Infos zum Programm finden Sie in unserer Sonderveröffentlichung

Bestes Wetter sorgte dafür, dass tausende Gäste aus nah und fern kamen. Der Musikverein Pfersbach hat zusammen mit dem etwa 270-​Einwohner-​Dorf ein riesiges Programm auf die Beine gestellt. Den Auftakt machte das Vatertagsfest, bei denen die Musikvereine aus Durlangen, Mutlangen und Dalkingen für beste musikalische Unterhaltung und sehr gute Stimmung im Festzelt sorgten. Den ganzen Tag über herrschte emsiges Treiben im und um das Festzelt herum.

