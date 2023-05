Straßenfest: Heubach feiert die Vielfalt

Foto: fabro

Heubach hat am Freitag und Samstag ein grandioses Straßenfest der Vielfalt gefeiert. Eingebettet war es in die Feier zum 50-​jährigen Bestehen des Ostalbkreises.

Sonntag, 21. Mai 2023

Thorsten Vaas

2 Minuten 3 Sekunden Lesedauer



Auf der Bühne an der Katholischen Kirche startete das Programm mit afrikanischen Klängen von der aus Simbabwe stammenden Gruppe Pamuzinda, gefolgt vom vielseitigen Christian Bakotessa, der Bob Marley ebenso gelungen coverte wie Andreas Bourani und Drafi Deutscher und sich zu „Hakuna Matata“ das gesamte junge Publikum auf die Bühne holte. Passend zum musikalischen Schwerpunkt wurden afrikanische Spezialitäten und Erzeugnisse von durch den Verein Tukolere Wamu geförderten Selbsthilfeinitiativen vorwiegend aus Uganda angeboten. Auf der Hauptstraße schenkte der noch junge Deutsch-​Ukrainische Verein Jednannja aus, Mitbegründerin Irina Kimmel, die bereits lange in Heubach ansässig ist, warb um Unterstützung weiterer Hilfsaktionen für die Boutique Ukraine-​Hilfe und neue Mitglieder.

Am Marktplatz eröffnete die Werkkapelle Spießhofer & Braun, am Schlossplatz die Big Band des Rosenstein-​Gymnasiums das musikalische Abendprogramm. Mehr Jazz gab es dann auf der Großbühne hinter der Silberwarenfabrik mit dem Ostalb Jazz Orchestra, gleichzeitig heizte Due piu Due neben dem mit Rock und Pop mit mediterranem Flair am Marktplatz ein. Der Auftritt der Band X-​Friends aus der Nähe von Heidelberg musste noch etwas warten, denn Bürgermeister Dr. Joy Alemazung vergab auf der Bühne am Schlosspark Preise einer Verlosung an Schülerinnen und Schüler Heubacher Schulen. Seine Bilanz im anschließenden Gespräch mit der Rems-​Zeitung ist äußerst positiv: Heubach sei durch das gerade an den beiden Straßenfesttagen wärmere Wetter gesegnet worden. Und viele Menschen seien auf ihn zugekommen, um ihm zu sagen, „wie zufrieden und glücklich“ dieses Fest sie mache und zu fragen, wann das nächste stattfinde.

Auch bei der kleinen Umfrage unter Einheimischen und Auswärtigen waren alle glücklich mit dem Fest, das eingebettet war in die Feierlichkeiten zum 50-​Jährigen des Ostalbkreises. So freut sich die aus Polen stammende und seit über drei Jahrzehnten in Heubach heimische Familie Krella, dass nach mehr als zehn Jahren wieder ein Straßenfest gefeiert wurde. Sie begrüßte dessen interkulturelle Ausrichtung ebenso wie ein Paar aus Aalen, das an beiden Abenden nach Heubach zum Straßenfest gekommen war und das Musikprogramm in höchsten Tönen lobten. Laura und Elena, zwei junge Heubacherinnen mit italienischen Wurzeln, freuten sich vor allem über das vielfältige kulinarische Angebot, „afrikanisches Essen, deutscher Wein und Sangría!“.





Alle Bilder des Straßenfests finden Sie hier: Bilder-​Galerie: Straßenfest in Heubach

„Vielfalt trifft Straßenfest – Fremde Kulturen entdecken“ – dieses Motto stand zwei Tage lang über dem Straßenfest in Heubach. Das hatte einen guten Grund: Unter den rund 10.000 Heubacher Bürgerinnen und Bürgern leben Menschen aus mehr als 84 Nationen. Wie bunt die Stadt unterm Rosenstein ist, zeigte sich bei bestem Wetter auf den Straßen und Plätzen, wo auf fünf Bühnen und an zahlreichen Ständen für Groß und Klein beste Unterhaltung im Zeichen der kulturellen Begegnung geboten wurde. Clown Filou lud die Jüngsten zu einer Weltreise ein, bei der er nicht nur erstaunliche Kopfbedeckungen aus Luftballons zauberte, sondern auch das Wissen des jungen Publikums zu Sehenswürdigkeiten unterschiedlicher Länder prüfte und es in verschiedenen Sprachen zu grüßen lehrte.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



313 Aufrufe

494 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen