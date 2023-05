6,5 Millionen Euro für das Heubacher Schloss

jtw/​Förderverein

Das Heubacher Schloss leidet: am Zahn der Zeit, an undichten Dächern und einem riesigen Sanierungsstau. Doch jetzt regt sich etwas in dem Gemäuer. Zusammen mit dem umtriebigen Förderverein geht die Stadt das Mammutprojekt jetzt richtig an. Im Januar 2024 könnte der Baubeginn sein.

Montag, 22. Mai 2023

Jürgen Widmer

Prächtige Fensterfronten und farbige Malereien mit christlichen Motiven im Innenraum schmückten einst den Bau.



Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts fällt das marode Bauwerk, das bereits seit 1912 in der Denkmalliste steht, an die Stadt Heubach. Das Schloss ist damals in einem jämmerlichen Zustand. Es gibt Bilder, wie Leib und Nagel Schnee aus dem Gebäude schaufeln, das Dach ist undicht, das eindringende Wasser hat seine Spuren auch im derzeit als Trauzimmer genutzten Raum im zweiten Stock hinterlassen.





Wie es mit dem Schloss weitergehen könnte und woher das Geld für die Sanierung kommen soll, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



