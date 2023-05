Fußball: Durlangen gewinnt Bezirksligaduell in Straßdorf

Das Abstiegsendspiel zwischen dem TV Straßdorf und dem FC Durlangen haben die Gäste knapp mit 1:0 gewonnen. Das Tor des Tages für den Tabellenzwölften der Fußball-​Bezirksliga erzielte Routinier Manuel Seitz in der 56. Minute.

Montag, 22. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Der FC Bargau hat am drittletzten Spieltag der Fußball-​Bezirksliga Ostwürttemberg seine Pflichtaufgabe daheim gegen die DJK Schwabsberg-​Buch am Ende souverän gelöst. Nach einem wackligen Start und einem frühen 0:1-Rückstand siegte der Tabellenzweite noch deutlich mit 5:1.









Die Spielberichte und die Torschützen lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Da der FV Sontheim das Spitzenspiel bei der TSG Nattheim mit 2:1 für sich entschied, liegen die Bargauer nun mit 64 Punkten vor Nattheim (61) und hinter den punktgleichen Sontheimern. Nach der Pause über Pfingsten kommt es dann am vorletzten Spieltag am Sonntag, 4. Juni, um 15 Uhr in Sontheim zum Meistergipfel gegen den FC Bargau.

