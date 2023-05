Kein Telefon und Internet in Mutlangen, Rehnenhof und Wetzgau

Angeblich war es ein beschädigtes Glasfaserkabel, das am Montag für einen Ausfall des Internets und des Festnetztelefons in Mutlangen, Rehnenhof und Wetzgau sorgte. Auch die Gemeindeverwaltung war nicht erreichbar.

Montag, 22. Mai 2023

Jürgen Widmer

Laut Nutzerinnen und Nutzern der Facebook-​Gruppe „Mutlangen“ war in einigen Geschäften, Tankstellen und Supermärkten auch keine Kartenzahlung möglich. In einem Supermarkt sollen sogar die Kassen komplett ausgefallen sein.







„Als ich morgens weg gefahren bin, ging bereits nichts“, so Bürgermeisterin Stephanie Eßwein auf Anfrage der Rems-​Zeitung gestern gegen 16 Uhr. Sie war auswärts auf einem Termin. Auch das Mutlanger Rathaus war nicht erreichbar.

