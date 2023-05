SG Bettringen verpflichtet Fröschle und Herbst

Fotos: SGB

Der Fußball-​Landesligist SG Bettringen kann die ersten beiden externen Neuzugänge für die neue Saison verkünden. Sascha Fröschle und Jonas Herbst werden zur SGB wechseln. Der frühere Kapitän Enis Terzioglu kehrt in einer neuen Rolle zurück.

Montag, 22. Mai 2023

Alex Vogt

1 Minute 3 Sekunden Lesedauer



Nachdem der Großteil des Kaders der ersten Mannschaft der SG Bettringen für die neue Saison zugesagt hat, vermeldet der Verein nun die ersten beiden Zugänge. Auch im Leitungsteam konnte ein weiterer wichtiger Posten besetzt werden.Mit Sascha Fröschle und Jonas Herbst (in der Bildmitte mit einem grauen Hoodie) kommen zur neuen Spielzeit zwei junge Spieler zur SGB. Fröschle wechselt vom Bezirksligisten FV Sportfreunde Neuhausen (Bezirksliga Neckar/​Fils) nach Bettringen. Der 24-​Jährige spielt schon seine fünfte Bezirksliga-​Saison mit Neuhausen.Jonas Herbst steht aktuell im Landesliga-​Kader des TSGV Waldstetten und kann schon Landesliga-​Einsätze aufweisen. Der 21-​Jährige aus Hussenhofen spielte vor seinem Wechsel zum TSGV bei der TSG Hofherrnweiler in der Jugend und im Bezirksliga-​Team der TSG II. „Mit Sascha und Jonas bekommen wir zwei Neue, von denen wir nicht nur sportlich absolut überzeugt sind, sondern auch charakterlich. Wir freuen uns sehr, dass beide das rot-​schwarze Trikot tragen werden“, so der Sportliche Leiter der SGB, Sebastian Sorg.Auch im Leitungsteam wird es eine Neuerung geben. Der ehemalige Spieler und langjährige Kapitän Enis Terzioglu wird ab Sommer Teammanager der zweiten und dritten Mannschaft und auch mitverantwortlich für das Scouting sein. „Enis passt perfekt zu unserem Team. Er war auf dem Platz eine Führungsfigur und wird dies sicherlich auch in seiner neuen Rolle zeigen“, freut sich Teammanager Ralph Schneider auf die künftige Zusammenarbeit.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



308 Aufrufe

253 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen