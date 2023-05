Willy-​Brandt-​Medaille für Edgar Neumair

Foto: privat

Edgar Neumair aus Leinzell hat vom SPD-​Landesvorsitzenden Andreas Stoch die höchste Auszeichnung der SPD erhalten: die Willy-​Brandt-​Medaille. Die SPD ehrt damit Mitglieder, die sich um die Sozialdemokratie in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Montag, 22. Mai 2023

Thorsten Vaas

Der SPD-​Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende im Stuttgarter Landtag, Andreas Stoch, war vergangene Woche in Leinzell. Gemeinsam mit Bürgermeister Marc Schäffler, Konrektor Nikolai Wilka, Gemeinderat Edgar Neumair und dem SPD-​Kreisvorsitzenden Jakob Unrath besichtigte Stoch das neu sanierte Schulzentrum und erkundigte sich über die Problemstellung der Gemeinde, die als Schulstandort erhebliche Kosten für die Bildungsinfrastruktur vorhalte und gleichzeitig keinen Ausgleich durch das Land bekomme. Stoch betonte, dass es für solche Konstellationen Lösungen durch den Gesetzgeber brauche und einer Kommune, durch ihre Funktion als Bildungsstandort, keine Nachteile zukommen dürfte.Bei der anschließenden Versammlung des SPD-​Ortsvereins Leinzell und des Kreisverbands wurden Hermann Kistenfeger und Edgar Neumair für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Edgar Neumair erhielt von Andreas Stoch die Willy-​Brandt-​Medaille. Stoch hielt in seiner Festrede einen Rückblick auf die vergangenen 50 Jahre und das Wirken von Edgar Neumair als Gemeinderat und innerhalb der Partei. Kreisvorsitzender Jakob Unrath hob die Bedeutung der SPD-​Leinzell für die gesamte Partei in der Region hervor. Hier würden immer gute Ergebnisse bei Wahlen erzielt werden und das habe mit handelnden Personen vor Ort zu tun. Verbunden sei die Geschichte des Ortsvereins mit dem überragenden Engagement von Edgar Neumaier, aber auch Namen wie Alois Süß (ebenfalls Träger der Willy-​Brandt-​Medaille) oder Klaus Pick (früherer SPD-​Bürgermeister).

