Capezzuto besucht Bürgermeister von Oria

Lorchs italienische Partnerstadt Oria hat einen neuen Bürgermeister. Cosimo Ferretti. Stadtrat Mario Capezzuto aus Lorch hat ihn nun besucht.

Dienstag, 23. Mai 2023

Ferretti setzte sich gegen drei Kandidaten mit rund 37,4 Prozent der Stimmen durch. Im Gemeinderat verfügt er über eine satte Mehrheit von zehn zu sechs. Nun hat Kreis– und Stadtrat Mario Capezzuto den neuen Bürgermeister der Partnerstadt in seinem Amtszimmer besucht. „Ferretti liegt viel an der Städtepartnerschaft mit Lorch und, dass diese stets mit Leben erfüllt wird“, so Capezzuto. Er hoffe, bald wieder Lorch zu besuchen und freue sich auf Begegnungen mit den Bürgerinnen und Bürgern zum Wohle der Partnerschaft zwischen Oria und Lorch.

