Schwäbisch Gmünd bekommt drei Gemälde geschenkt

Monika und Gerhard Schwarz schenken der Stadt drei Gemälde des Gmünder Malers Hans Kloss. Im Sommer bereichern sie die Ausstellung im Fünfknopfturm. Sie haben insgesamt einen Wert von 12.000 Euro.

Dienstag, 23. Mai 2023

Jürgen Widmer

Es sei ein Zeichen von Verbundenheit mit Schwäbisch Gmünd, erklärt Gerhard Schwarz bei der Präsentation der Bilder im Fünfknopfturm. Einst schmückten sie die Gaststätte „Zur Post“ in Lorch.

Im Sommer schmücken sie den Fünfknopfturm, Heimat des Vereins Staufersaga, im Winter finden sie Unterschlupf im Kreuzgang des Predigers.



Doch die Verbundenheit von Schwarz mit Schwäbisch Gmünd geht über die Schenkung hinaus. Der Träger der StauferMedaille hat ein Theaterstück geschrieben. Grundlage ist Justinus Kerners Ballade „Der Geiger zu Gmünd“.





Was die Schenkung für den Verein Staufersaga heißt, und was Schwarz sich für sein Theaterstück erhofft, lesen Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



