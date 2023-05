Sparkassenstiftung Ostalb zeichnet Hochschularbeiten aus

Foto: KSK Ostalb

Zum 24. Mal hat die Sparkassenstiftung Ostalb den Hochschulpreis verliehen. Insgesamt waren 20 Arbeiten von den drei regionalen Hochschulen – Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und Hochschule Aalen – vorgeschlagen worden.

Dienstag, 23. Mai 2023

Thorsten Vaas

1 Minute 19 Sekunden Lesedauer



Neben einer Urkunde und dem Preisgeld in Höhe von je 1500 Euro erhielten die Preisträger den sogenannten Ostalb-​Oscar, die speziell für die Sparkassenstiftung geschaffene Skulptur des Schwäbisch Gmünder Bildhauers Eckhart Dietz, aus den Händen von Landrat Joachim Bläse und Sparkassenchef Markus Frei.In seiner Eröffnungsrede erläuterte Bläse in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung Ostalb den Gästen die Zielsetzungen der Stiftung: „Durch die vor gut 25 Jahren gegründete Sparkassenstiftung Ostalb engagieren sich die Kreissparkasse und der Ostalbkreis gemeinsam für die weitere, positive Entwicklung der Infrastruktur und Lebensqualität auf der Ostalb. Die Stiftung fördert Projekte aus verschiedensten Bereichen – von Bildung, Wissenschaft und Forschung über Umwelt und Nachhaltigkeit, Kunst und Kultur bis hin zu Sozialem.“ Gleichzeitig lobte er die Qualität aller Arbeiten, die der innovativen, patent– und forschungsstarken Ostalb alle Ehre machten und freute sich über die Themenvielfalt, die auch die 24. Auflage des Hochschulpreises auszeichnete.Von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd erhielt den Hochschulpreises 2022 die Masterarbeit „Zum Einsatz von Minetest in dritten und vierten Klassen vor dem Hintergrund der Förderung geometrischen Kompetenzen“ von Cindy Rauh.Die im Zuge eines über drei Semester laufenden Forschungsprojekts an der Hochschule Aalen entstandene Masterarbeit „Synthese und Charakterisierung von LI-​Argyrodit Li6PS5CI als Elektrolyt für Feststoffbatterien“ von Elias Reisacher wurde ebenfalls ausgezeichnet.Auch die Absolventen der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd, Mario Rieker und Sven Hornburg, erhielten für ihre gemeinsam ausgearbeitete Masterarbeit „Muvit – 10 Designprinzipien für autonome Mobilität im ÖPNV“ Preisgeld, Urkunde und Ostalb-​Oscar des Hochschulpreises.In seinem Schlusswort würdigte Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, die konstruktive Zusammenarbeit mit den Hochschulen in der Region: „Diese Kooperationen sind wichtiger Teil unseres öffentlichen Auftrags und unserer Verantwortung für die Ostalb — heute und in Zukunft!“.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



352 Aufrufe

317 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen