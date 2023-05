Thai Street Food Fest in Spraitbach

Der Deutsch-​Thailändische Förderverein Stauferland veranstaltet am 27. und 28. Mai das Thai Street Food Fest zusammen mit dem Schachverein von Spraitbach. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 20 Uhr in der Hirenbachstraße in Spraitbach. Was wird angeboten?

Dienstag, 23. Mai 2023

Thorsten Vaas

Es gibt thailändische Speisen und Getränke, aber auch thailändische Produkte auf dem Krämermarkt. Es kommen Verkäufer aus ganz Süddeutschland und darüber hinaus bis nach Holland. Zusätzlich gibt es thailändische Tänze und Musik und die Möglichkeit, einen Blick in das thailändisch buddhistische Kloster in der Hirenbachstraße 7 zu werfen. Hinter dem Gebäude ist ein Festzelt mit Sitzmöglichkeiten, der Schachverein bietet dort Getränke an.Seit 2012 gibt es den Deutsch-​Thailändischen Verein Stauferland, von Eislingen er über Gmünd nach Spraitbach, wo er 2018 ein Gebäude erwerben konnten, um dort ein thailändische Kloster einzurichten. 2019 wurde es nach umfangreichen Umbaumaßnahmen eröffnet. Der Deutsch-​Thailändische Förderverein Stauferland fördert die thailändische Kultur, Religion, Sprache und Brauchtum und ist eine Anlaufstelle für thailändische Mitbürger aus der Region.

