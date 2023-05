Illegales Bordell in Alfdorf geschlossen

Kein illegales Rotlicht-​Etablissement in Alfdorf mehr: Die beiden Frauen, die in einer Privatwohnung sexuelle Dienstleistungen angeboten haben, sind nicht mehr in der Gemeinde tätig. Dies hat Bürgermeister Ronald Krötz auf Anfrage der Rems-​Zeitung bestätigt. Sie sind bereits seit einigen Wochen nicht mehr tätig, worüber Krötz nach eigenen Worten „sehr erleichtert“ ist.

Mittwoch, 24. Mai 2023

Jürgen Widmer

Die beiden Frauen hatten ihre Dienste unter anderem im Internet angeboten. In Gemeinden unter 35.000 Einwohner ist Prostitution aber verboten. „Zum Glück“, wie Krötz anmerkt. Die Polizei war den beiden Frauen unter anderem durch Hinweise aus der Bevölkerung auf die Spur gekommen. „Der Vermieter der Wohnung wusste nichts von der illegalen Nutzung“, so Krötz, der froh ist, dass das Mietverhältnis mittlerweile komplett beendet ist.

