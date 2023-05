Schuss in Heubach: Polizei gibt Details bekannt

Durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe ist am Dienstagabend eine Person in Heubach leicht verletzt worden. Nun gibt die Polizei Details bekannt.

Mittwoch, 24. Mai 2023

Thorsten Vaas

Es handelte sich um zwei Männer im Alter von 55 und 42 Jahren. Sie stritten sich kurz nach 20 Uhr in der Friedrichstraße Ecke An der Weberei. Durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe wurde der 55-​Jährige von dem 42-​Jährigen „zumindest leicht verletzt“, heißt es im Polizeibericht.Mittlerweile ist bekannt, dass die beiden zuvor zusammen unterwegs waren und Alkohol konsumierten. Letztlich kam es in der Wohnung des 55-​Jährigen aus noch unbekannten Gründen zum Streit, der in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Im Zuge dieser schlugen die beiden teils mit Gegenständen aufeinander ein und der 42-​Jährige schoss. Die Polizei fuhr mit starken Einsatzkräften an und konnte den 42-​Jährigen in Tatortnähe widerstandslos festnehmen. Er wurde im Krankenhaus ärztlich behandelt und bis Mittwochmorgen zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der 55-​Jährige wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt. Bei beiden wurde aufgrund ihrer Alkoholisierung eine Blutentnahme veranlasst.

