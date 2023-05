Schwimmen: Bronze für Ida Schneider und Marie Fuchs

Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin legen die Athletinnen des Gmünder Schwimmvereins einen fulminanten Auftakt hin. Eindrucksvolle Demonstration: Drei Gmünderinnen kommen ins Finale über 100 Meter Freisti

Mittwoch, 24. Mai 2023

Thomas Ringhofer

Von einem solchen Auftakt hatte Björn Koch nicht einmal zu träumen gewagt: „Gleich am ersten Tag zwei Bronzemedaillen, vier Finalteilnahmen und drei Altersklassenrekorde – einfach super“, jubelte der Trainer des Schwimmvereins Gmünd über die Ausbeute seiner Leistungsgruppe 1 bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im schnellsten 50-​Meter-​Becken der Republik, in der Schwimm– und Sprunghalle im Europa-​Sportpark in Berlin. „Von der tollen Stimmung auf den vollbesetzten Rängen haben sich alle mitreißen lassen“, freute sich Co-​Trainerin Daniela Fuchs.









Wie ausgezeichnet sich die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des SVG in Berlin schlugen, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom Donnerstag.



Einen richtigen Knaller haute gleich im ersten Wettkampf am frühen Dienstagmorgen Ida Schneider (Jahrgang 2005) über 200 Meter Schmetterling raus. Mit 2.27,92 Minuten gemeldet, steigerte sie sich im Vorlauf auf 2.25,87 Minuten, womit sie sich als Dritte hinter Riane Rose vom TV Wetzlar (2.22,10 Minuten) und Yvonne Prehn vom SC Wiesbaden (2.25,47 Minuten), aber deutlich vor Yasmin Haustein von Rhenania Köln (2.27,58 Minuten) fürs Finale der besten Acht qualifizierte. Im Endlauf musste sich die Favoritin Rose auf 2.20,32 Minuten verbessern, um Prehn (2.20,59 Minuten) auf Distanz halten können. Ida Schneider lieferte ein bravouröses Rennen ab. Sie steigerte den Altersklassenrekord auf großartige 2.23,00 Minuten und durfte sich damit völlig verdient die Bronzemedaille umhängen lassen.

