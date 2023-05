Enthüllung des Leutze-​Gedenksteins in Gmünd

Foto: astavi

Bürgermeister Julius Mihm brachte eine tolle Stimmung in die Leutze-​Gesellschaft, die sich zur Enthüllung des Gedenksteines im Stadtgarten traf. Anlass war der Geburtstag von Emanuel Leutze, der am 24. Mai 1816 in Schwäbisch Gmünd geboren wurde.

Donnerstag, 25. Mai 2023

Thorsten Vaas

Es gab aber noch einen halbrunden Geburtstag zu feiern, nämlich das 15. Jubiläum des Leutze Clubs. Der Treffpunkt war die „Leutze-​Linde“, die schon im letzten Jahr im kleinen Rahmen gepflanzt wurde, da die Inzidenzwerte noch hoch waren.Anwesend waren neben den Club Mitgliedern Stefan Schnaible, der städtische Baumkontrolleur, und das Team der Stadtgärtnerei mit Ralf Stumpf und Herr Licht. Sie hatten im letzten Mai die amerikanische Stadtlinde „Greenspire“ gepflanzt und ein Jahr lang gehegt und gepflegt, wofür sich Bürgermeister Mihm und Heidrun Irre, der Vorsitzenden des Leutze Club bedankten.Die Enthüllung des diesjährigen „Geburtstagsgeschenkes“ unter der Leutze-​Linde wurde von Bürgermeister Mihm und der Vorsitzenden vollzogen.

