Ostalb-​Tourismus zieht an

Nach Corona sind die Übernachtungszahlen im Ostalbkreis 2022 um 44 Prozent gestiegen. Die Zahl der Gästeankünfte lag bei über 311.000.

Donnerstag, 25. Mai 2023

Der Tourismus im Ostalbkreis hat sich nach Corona im letzten Jahr zunehmend erholt. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in den gewerblichen Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten im Ostalbkreis 687.033 Übernachtungen registriert.Damit erhöhte sich das Übernachtungsvolumen im Vergleich zu 2021 um 44 Prozent. Diese Zahlen nannte Ricarda Grünig, die Leiterin der Stabsstelle Tourismus, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Finanzen des Kreistags.Demnach beliefen sich die Gästeankünfte im Jahr 2022 auf 311.853. Die deutliche Wiederbelebung der Nachfrage habe nach den Osterferien eingesetzt. Besonders stark entwickelt habe sich das zweite Quartal. Der Sommer, so Grünig, habe die Reiselust geweckt, zudem habe wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen und Events die Gäste in den Ostalbkreis gelockt. Grünig blickte auch auf verschiedene Messen und Events, bei denen sich der Ostalb-​Tourismus erfolgreich präsentiert habe, wie etwa auf der CMT in Stuttgart. Ein Schwerpunkt habe dabei auf den Wander– und Radreisen gelegen.Andrea Schneele von der CDU mahnte eine kreisweit qualitativ gleich gute Ausschilderung der Wanderwege an. Julia Landgraf-​Schmid von den Grünen lobte die „tollen Bilder“, mit denen der Ostalbkreis auf Instagram auf sich aufmerksam mache. Und auch Frederick Brütting (SPD) meinte, man müsse auch die modernen Sport– und Freizeitarten wie etwa das Mountainbiking, von denen es im Kreis zahlreiche gebe, künftig noch mehr in den Fokus nehmen.

