Querungshilfe mit einer Verkehrsinsel in Wißgoldingen

In Wißgoldingen gibt’s bis Ende Juli eine Querungshilfe mit Verkehrsinsel, um die Sicherheit für Fußgänger, Radfahrer und insbesondere Kinder auf dem Weg zur Schule zu verbessern. Damit geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung.

Die Gemeinde Waldstetten und Wißgoldingen setzen ein Projekt um, das die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger, Radfahrerinnen und Radfahrer in der Donzdorfer-​Straße erheblich verbessern soll. Seit Donnerstag arbeiten die Mitarbeiter der Baufirma Georg Eichele daran, die vorhandenen Gehwege in Richtung Ortsmitte abzubauen und den Asphalt zur Siedlung in der Rehgebirgstraße auszufräsen.

