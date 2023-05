Ruppertshofen: Wer hat den Radlader umgeparkt?

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei einen am Dienstag in Eschach in der Heergasse entwendeten Radlader wieder auffinden. Bloß: Wer hat ihn umgeparkt?

Donnerstag, 25. Mai 2023

Thorsten Vaas

Die Tat hatte sich, wie berichtet, zwischen Montag, 18, und Dienstag, 6.55 Uhr, ereignet. Dank eines Hinweises konnte die Polizei das Arbeitsgerät am Dienstag in Ruppertshofen „vorbildlich geparkt in einer Parkbucht in der Erlenstraße, abgeschlossen und vollgetankt“ wieder auffinden, schreibt die Polizei.





