Schwimmverein Gmünd: DM-​Gold für Marie Fuchs, zweimal Silber für Paula Fuchs

Die Fuchs-​Zwillingsschwestern vom Schwimmverein Gmünd haben bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin einen Doppelsieg über 50 Meter Schmetterling gefeiert. Paula Fuchs sicherte sich auch über 200 Meter Rücken eine Vizemeisterschaft.

Donnerstag, 25. Mai 2023

Alex Vogt

Und nur eine Stunde später erkämpfte sich Paula Fuchs mit einem tollen Endspurt auch noch ihre zweite Silbermedaille über 200 Meter Rücken. Knapp am Edelmetall vorbei schwamm Ida Schneider im 400-​Meter-​Freistilfinale. Sie wurde Fünfte, die Vorläufe hatte sie als Dritte beendet.



Über 200 Meter Rücken der männlichen Jugend schaffte Jan Klein den Einzug ins Finale und wurde Siebter.





Was SVG-​Trainer Björn Koch zu diesen Erfolgen sagt und mehr über die Gmünder Ergebnisse bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin lesen Sie im SVG-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 26. Mai.



So etwas hat es im deutschen Schwimmsport wahrscheinlich noch nie gegeben: Bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im schnellen 50-​Meter-​Becken der Schwimm– und Sprunghalle des Europa-​Sportparks in Berlin feierten zwei Zwillingsschwestern einen Doppelsieg. Im Finale über 50 Meter Schmetterling gewannen Marie und Paula Fuchs (beide Geburtsjahrgang 2005) sensationell Gold und Silber.

