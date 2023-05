Tödliche Knollenblätterpilze

Forscher haben herausgefunden, dass ein Farbstoff die Wirkung des Pilzgiftes hemmt. Bis zu einem Medikament ist der Weg aber noch weit

Der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) trägt im Englischen den Namen «Death Cap», «Todeskappe», und das zu Recht: Er soll weltweit für mehr als 90 Prozent der Todesfälle nach Pilzvergiftungen verantwortlich sein. Auch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) schätzt, dass Knollenblätterpilze für mindestens 80 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen in Deutschland ursächlich sind. Tatsächlich enthält der Grüne Knollenblätterpilz ein ganzes Potpourri an Toxinen, wobei die sogenannten Amatoxine und hier insbesondere das Alpha-​Amanitin (AMA) für den Menschen am gefährlichsten sind.

