Event-​Lokal: Das Dorf unter dem Dach

Fotos: jtw

Der Albuch hat seine Reize. Aus der Kargheit der Landschaft wächst ein eigener Charme. Bartholomä weiß ihn zu nutzen, und die Touristen schätzen ihn. Dies beweisen das stets gut frequentierte Feriendorf und der beliebte Campingplatz. Doch wo ist Bartholomä am schönsten? Die Antwort klingt überraschend.

Freitag, 26. Mai 2023

Jürgen Widmer

Geschaffen hat das Ganze der Künstler Hermann Braig, der in diesem jahr 100 Jahre alt geworen wäre. Er hat ein Idyll aus Beton, Farbe und Gips geschaffen, das sogar die Verantwortlichen bei Disney überzeugte.







Was Schlumpfhausen mit Braighausen verbindet und wie es zu deisem ungewöhnlichen Bau– und Kunstwerk kam, lesen Sie am Samstag in der Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung.



„Braighausen!“ Wer Michael Schang, den Wirt des „Schwarzen Adlers“ in Bartholomäs Dorfmitte, fragt, wo es hier am schönsten sei, bekommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen. Und tatsächlich: nirgendwo ist die 2200-​Seelen Gemeinde so märchenhaft wie zwischen den 13 Häusern von Braighausen: malerische Giebel, spitze Türmchen, verschwiegene Nischen. Das Ganze ist garantiert autofrei und keine Bausünde trübt den Anblick.

