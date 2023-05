Hilfe für Südindien aus dem Schwäbischen Wald

„Pater Bala, was wird aus den Mädchen?“ Diese Frage wurde dem indischen Pfarrer Dr. Balaswamy Madanu in den vergangenen Jahren bei seinen Informationsveranstaltungen in der Seelsorgeeinheit Schwäbischer Wald häufig gestellt. Nun hatte er eine erfreuliche Antwort.

In den vergangenen vier Wochen übernahm er erneut die seelsorgerischen Aufgaben vor Ort und konnte von seinen Projekten in der Heimat berichten. Diesmal konnte er eine erfreuliche Antwort auf die drängende Frage geben, wie die Lebenssituation bedürftiger Mädchen verbessert werden kann.

Pater Bala führt das Hilfsprojekt „Jeevan Jyothi Pallotti Town“ im südindischen Bundesstaat Telangana durch. In diesem Gebiet um Hyderabad, der fünftgrößten Stadt Indiens, leben viele Kinder ohne ihre Eltern auf der Straße.

Sie haben den Kontakt zu ihren Familien verloren, sind obdachlos und haben keine Möglichkeit, zur Schule zu gehen. Dadurch fehlt ihnen eine Perspektive für eine Ausbildung oder einen Beruf.





