Kinder lernen die Arten kennen

Foto: PH

Die PH Schwäbisch Gmünd, die Oslo Metropolitain University, die Eötvös Lorand Universität Budapest und die Palacky Universität Olomouc arbeiten in einem Erasmus „Blended Intensive Programme“ eng zusammen. Ziel: Die Artenkenntnis in Kindergärten und Schulen zu verbessern.

Freitag, 26. Mai 2023

Jürgen Widmer

28 Sekunden Lesedauer



Die vier Hochschulen aus Deutschland, Norwegen, der Tschechischen Republik und Ungarn arbeiten auf europäischer Ebene zusammen, um die Artenkenntnis in Kindergärten, Grundschulen und Sekundarstufen zu verbessern. Die Hochschulen hatten hierfür zunächst unter Nutzung der Möglichkeiten der Online-​Zusammenarbeit Konzepte erstellt und diese in Präsenz Ende April in einer internationalen Woche an der PH in Schwäbisch Gmünd präsentiert.





Welche Lösungen die Studierenden gefunden haben und wie es mit dem Projekt weitergeht, lesen sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



272 Aufrufe

114 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen