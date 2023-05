Normannia Gmünd kurz vor dem Ziel

Der zweitplatzierte Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd möchte auswärts beim auf Tabellenrang 13 stehenden FV Biberach am Samstag, 15.30 Uhr, die Vizemeisterschaft nun auch faktisch vollends perfekt machen.

Freitag, 26. Mai 2023

Alex Vogt

Warum Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic gegen die Biberacher einen heißen Kampf erwartet, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 26. Mai.



Theoretisch ist die Vizemeisterschaft dem Fußball-​Verbandsligisten Normannia Gmünd noch zu nehmen, doch daran glaubt mittlerweile tatsächlich niemand mehr. Neun Punkte Vorsprung sind es für die Mannschaft von Zlatko Blaskic, dazu ein um 30 Tore besseres Torverhältnis gegenüber dem Dritten Schwäbisch Hall. Die Sektflaschen sind bereits kaltgestellt, dennoch steht am drittletzten Spieltag das Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim FV Biberach auf dem Programm und einen Grund, um abreißen zu lassen, gibt es längst nicht. Es gilt vor allem, die Spannung aufrechtzuerhalten, um entsprechend gerüstet zu sein für die Relegation zur Oberliga am 17. Juni.

