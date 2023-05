Beilage „Wochenende“: Der Maikäfer zeigt sich kurz vor dem Monatsende

Foto: Ursula Dubisar

Ältere kennen noch das Lied „Maikäfer, flieg“. Dann kamen Insektizide wie das berüchtigte DDT, und die saisontypischen Käfer waren kaum mehr zu finden. Mittlerweile gibt es sie an manchen Orten wieder. Und kurz bevor der Mai zu Ende geht, posiert dieses Prachtexemplar für die Kamera unserer Leserin.

Samstag, 27. Mai 2023

Franz Graser

Für manche Leserinnen und Leser mag diese Begegnung mit einem Maikäfer wie eine Zeitreise anmuten. Aber auch einige Beiträge unserer aktuellen Wochenendbeilage kommen einer Zeitreise gleich. Unsere Reportage schaut zum Beispiel in der „Märchenscheune“ Braighausen bei Bartholomä vorbei, in der der Künstler Helmut Braig eine mittelalterliche Stadt nachgebaut hat. Die Phantasie-​Stadt ist als Veranstaltungsort sehr beliebt.





Zeitreisen sind auch in Lorch möglich. Schließlich ist die Stadt, die an der engsten Stelle des Remstals liegt, mit der mittelalterlichen Dynastie der Staufer verbunden – das Kloster Lorch ist nicht zuletzt als Grablege der Staufer bekannt. Zudem haben Dichter wie Schiller oder Mörike in den Mauern Lorchs gewohnt. Eine besonders kuriose Verbindung gibt es sogar zu der Mondmission „Apollo 15″ der USA.







Darüber hinaus bietet die Wochenendbeilage der Rems-​Zeitung wieder Interessantes und Wissenswertes, faszinierende Leserfotos und Berichte aus dem Vereinsleben und nicht zuletzt viel Rätselspaß.





