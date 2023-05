Gmünd: Der Rost nagt am Marienbrunnen

Foto: gbr

Der Marienbrunnen auf dem Marktplatz ist ein attraktiver Blickfang und beliebter Treffpunkt in Schwäbisch Gmünd. Er hat aber ein großes Problem: Die Gusseisenteile des Brunnenbeckens sind stark korrodiert und erfordern dringend eine aufwendige Sanierung.

Samstag, 27. Mai 2023

Benjamin Richter

1 Minute 6 Sekunden Lesedauer



Ob in gedruckten Prospekten oder im Internet: Der knapp 250 Jahre alte Marienbrunnen zählt zu den touristischen Attraktionen und korrespondiert stilistisch mit dem historischen Rathaus.

Vor allem in der warmen Jahreszeit sorgt diese Sehenswürdigkeit mit den bunten Wappen und einem schönen Blumenschmuck für ein schönes Ambiente.

Wenn sich Gmünder in der Stadt verabreden, dann wird als Treffpunkt in sehr vielen Fällen dieser zentrale Punkt in der Altstadt gewählt – und unzählige Generationen von Schülerinnen und Schülern haben zum Ende eines Schuljahres vor den Sommerferien dort schon ein meist nicht ganz freiwilliges Bad genommen. Selbst Akteure der Staufersaga verschafften sich nach hitzigem Gefecht in der Kreuzzugsschlacht dort 2012 und 2016 einen kühlen Kopf.

Aus einiger Entfernung betrachtet, bietet der schon mehrfach mit Farbe fachgerecht aufgefrischte Brunnen einen wunderbaren Anblick. Tritt man allerdings näher, dann fallen schnell die durch Rost verursachten Schäden auf.

Diese sind inzwischen so weitreichend, dass man sie nicht einfach mit Rostschutzmitteln konservieren und übertünchen könnte.

Im März war Restauratorin Martina Fischer mehrere Wochen damit beschäftigt, eine exakte Bestandsaufnahme durchzuführen und eine Schadenskartierung anzufertigen. Und dabei kam einiges zusammen: Nicht nur oberflächliche, sondern tiefer gehende Rostschäden, nicht zuletzt am Rand des Beckens, verursachen auch statische Probleme. Hinzu kommen undichte Fugen.





Was bei der Behandlung von Gusseisen zu beachten ist und wie die Sanierung finanziert werden soll, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch digital im iKiosk erhältlich.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



247 Aufrufe

266 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen