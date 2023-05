Henry Kissinger wird 100 – eine Würdigung aus Gmünd

Der Gmünder Rudolf Böhmler hatte in seiner Eigenschaft als Chef der Staatskanzlei in Stuttgart und als Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank in Frankfurt in den vergangenen Jahren mehrfache Begegnungen mit Henry Kissinger in Washington, Stuttgart und in Berlin. Eine Würdigung zum 100. Geburtstag.

Samstag, 27. Mai 2023

Benjamin Richter

Henry Kissinger ist eine faszinierende Persönlichkeit: Jahrhundertpolitiker und Friedensnobelpreisträger, Meister der Diplomatie und politischer Stratege.

Er ist am 27. Mai 1923 in Fürth geboren worden. Als er 15 Jahre alt war, floh er 1938 mit seiner Familie vor der nationalsozialistischen Verfolgung aus Deutschland in die USA. 1943 erhielt er die Staatsbürgerschaft der USA.





Seine unglaubliche Karriere begann zunächst in der Wissenschaft. Bachelor, Master und Promotion an der Harvard University. Mitglied im Lehrkörper der Harvard University.Erste politische Erfahrungen sammelte er 1957 als Berater des New Yorker Gouverneurs Nelson Rockefeller. Später wurde sein Rat von den Präsidenten John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson und Richard Nixon geschätzt.Seine Aktivitäten als Außenpolitiker füllen heute ganze Bibliothekswände. Darunter viele heikle Missionen wie seine geheimen Chinaverhandlungen, geheime Treffen mit Nordvietnams Le Duc Tho zu den Vorbereitungen zu einem Friedensvertrag. Ebenso spielte er eine entscheidende Rolle bei den Friedensbemühungen zwischen Israel und den arabischen Ländern.

